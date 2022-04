Servidores municipais realizam protesto e bloqueiam via do centro de Salvador

Um grupo de servidores municipais bloquearam uma das vias do centro de Salvador, na manhã desta quinta-feira (7), em protesto contra à Prefeitura por conta da falta des reajustes salariais. A categoria saiu do Largo dos Aflitos e, no momento, ocupa a rua que dá acesso a Secretaria Municipal de Gestão.

Dentre as reivindicações, estão reajustes salariais baseados com a alta da inflação, reajuste do auxílio alimentação e também falta de segurança nos postos de trabalho. Até a última atualização da reportagem, o secretário da pasta estava em reunião com as lideraças do movimento.

A manifestação causou transtornos no trânsito da região.

