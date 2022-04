Sexo com capacete: Xuxa revela pedido inusitado feito para Ayrton Senna na hora H

A hora H do casal era recheada de surpresas. Segundo Xuxa, toda situação com Senna aconteceu após ela revelar ao namorado que já ficou com um cara que na hora do sexo pediu para ela cantar ‘Quem Quer Pão’.

Xuxa e Senna ficaram juntos por 1 ano e oito meses. Nas redes sociais, a apresentadora sempre rememora seu tempo ao lado do piloto. A artista já chegou a contar na web que saiu 2 kg mais magra após sua primeira vez com Ayrton.

A apresentadora já foi duramente criticada na web pela forma como fala de Senna, principalmente do período do acidente do piloto. Na época, Senna namorava com Adriane Galisteu, que nunca foi reconhecida pela família como companheira do piloto.