Sextou com música: confira os principais lançamentos da semana

Fotos: Divulgação

Que tal atualizar a playlist com as principais novidades da música que chegaram nesta semana? Com os mais variados estilos, o que há de novo de single, álbuns e EPs está aqui, na lista de lançamentos do iBahia.

Confira os principais lançamentos musicais de 28 de março a 3 de abril:

Single “A Vida é Uma Aventura”, por Maglore

O grupo baiano Maglore lançou, na quinta-feira (31), o novo single “A Vida é Uma Aventura”, com fortes referências aos anos 70.

Single “Pergunta Sem Resposta”, por Luciano Calazans

O maestro Luciano Calazans apresenta o single “Pergunta Sem Resposta”, que abre o seu novo disco. Produzida e arranjada pelo músico, a faixa traz uma atmosfera experimental, alegre, dançante e viva. A música não tem fins comerciais e todo valor arrecadado será revertido ao Hospital Martagão Gesteira.

Álbum “Leve”, por Luiz Caldas

Nesta sexta-feira (1º), Luiz Caldas apresenta o álbum “Leve”, com músicas instrumentais autorais. Clique aqui e escute o novo álbum de Luiz Caldas!

Single “Te Quiero”, por Lucas Pretti

O cantor e compositor Lucas Pretti apostou nos ritmos latinos para o lançamento “Te Quiero”, que chegou na quinta-feira (31), nas plataformas digitais. “Esta é uma música muito especial pra mim. Desde o início, eu já sabia que queria ter espanhol em algum trabalho e compor ‘Te Quiero’ foi melhor do que imaginei”, contou Lucas.

Single “Gaiolas”, por Julia Fatureto

“Gaiolas”, o novo single de Julia Fatureto, chega, nesta sexta-feira (1º) e integra futuro EP “Cartas Pra Mim”.

EP “Chamego Bom”, por Coletivo Ifé

No dia do aniversário de Salvador, 29 de março, o Coletivo Ifé lançou o primeiro EP da carreira: “Chamego Bom”.

Álbum “Unlimited Love”, por Red Hot Chili Peppers

Após seis anos sem um novo projeto de estúdio, a banda Red Hot Chili Peppers lança, nesta sexta-feira (31), o álbum “Unlimited Love”.

Single “2 Oceans”, por Marieme e Trevor Hall

A cantora americana-senegalesa Marieme lança, nesta sexta-feira (1º) a sua nova música: “2 Oceans”. Em colaboração com o norte-americano Trevor Hall, o áudio, que estreia junto com um videoclipe, chega na primeira hora do dia.

