Shopper anuncia oportunidades em São Paulo

Já imaginou trabalhar em uma das empresas que mais crescem no Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que a Shopper anunciou oportunidades em São Paulo para diferentes cargos e áreas de atuação. O supermercado 100% on-line oferece, entre outras, vagas para home office, principalmente para o time de tecnologia. Mas há, também, chances para as cidades de São Paulo, Osasco, Bertioga, Ribeirão Preto, Hortolândia e São José do Rio Preto.

Dentre os postos disponíveis destacam-se as funções de Analista de Contratos; Analista de E-Commerce; Analista de FP&A; Analista de Gestão de Estoque; Analista de Logística; Analista de Marketing; Analista Departamento Pessoal; Analista de Processos Jr; Analista de Recrutamento e Seleção; Analista de Relacionamento com o Cliente; Analista de Treinamento e Desenvolvimento; Analista/Estagiário de Operações; Analista Financeiro; Aprendiz; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Compras; Auxiliar de Facilities; Auxiliar de Limpeza; Comprador; Coordenador de Facilities; Coordenador de Operações; Desenvolvedor Web Full Stack Junior, Desenvolvedor Web Full Stack Pleno; Desenvolvedor Web Full Stack Senior; Especialista de Controladoria; Estagiário/Analista de Gestão de Estoque; Estagiário/Analista de People Analytics; Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção; Estagiário de Compras; Estagiário de Logística; Estagiário de Processos; Líder Logístico; Operador Jr; QA Analyst; Supervisor de Operações; Tech Recruiter; e Vendas B2B.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda da empresa.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem se inscrever por meio do site https://shopper.gupy.io.

Sobre a empresa

Atualmente com mais de mil colaboradores, a Shopper é uma startup que já economizou mais de R$ 20 milhões a milhares de brasileiros e dobra de tamanho a cada três meses, desde sua fundação em 2015.

As contratações, aliás, fazem parte do plano de expansão da empresa que, em 2021, levantou cerca de R$300 milhões em duas rodadas de investimento, com aportes de José Galló (ex-CEO da Renner), GIC, Ariel Lambrecht (fundador da 99 e da Yellow), Minerva Foods, entre outros.