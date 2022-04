Shopping promove feira de empreendedorismo feminino em Salvador

Foto: Reprodução

A Feira Elas Fazem: Família Empreendedora acontece, a partir desta quinta-feira (31) até sábado (2), com bolsas de palha, fantasias infantis, doces e salgados, turbantes e outros produtos à venda. Sediada na praça de eventos (L1) do Shopping Center Lapa, em Salvador, o evento funciona das 9 às 18 horas. A feira reúne 30 empreendedoras que participaram do projeto Down To Zero, promovido pela ONG Plan International Brasil .

“O Shopping Center Lapa faz questão de se envolver em pautas que fortaleçam e oportunizem espaços para as mulheres. Sendo assim, é uma honra ser parceiro dessa atividade, que apresenta à sociedade os resultados de um olhar de acolhimento e capacitação para essas mulheres”, destacou a gerente de marketing do centro comercial, Ivanir Mattos.

Feira Elas Fazem: Família Empreendedora

Data: 31 de março a 2 de abril

Horário: das 9 às 18 horas

Local: Praça de eventos do Shopping Center Lapa

Entrada gratuita

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google notícias