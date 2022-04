Shoppings de Salvador e região têm programação especial de Páscoa; confira lista

A Páscoa é um feriado religioso, em que para os cristãos é época de celebrar a ressurreição de Cristo. Mas é também um momento lúdico e que encanta as crianças. Graças ao tradicional Coelhinho da Páscoa – e, claro, ao chocolate – muitos pequenos curtem muito esta época.

Pensando em atrair famílias, os shoppings de Salvador e Região Metropolitana (RMS) preparam programações especiais neste período. Confira:

Foto: Divulgação O Shopping Paralela monta a Toca do Coelho, no piso L1, para servir de morada do coelhinho durante toda a Páscoa, com atividade interativa de tabuleiro e exposição de produtos da Kopenhagen, Cacau Show, Brasil Cacau, Havanna, Le Biscuit, Americanas, Camicado e Estação Turma da Mônica. As oficinas temáticas gratuitas acontecem nos finais de semana, no piso L1, em frente ao Bradesco, e no piso L2, no corredor da Vivara.

Foto: Divulgação Para trazer muita diversão para as crianças nesta Páscoa, o Shopping Bela Vista recebe o parque temático Docelandia, nesta quinta (07/04), na Praça Central (Piso L1).

Voltado para crianças de dois a 10 anos, a Docelandia é um evento alusivo ao coelhinho da páscoa e toda a sua doçura. O parque é composto por xícaras giratórias, escorregador, piscina individual, jogo da memória, camas elásticas baby, torre com tobogã e escorregador.

A atração segue até 22 de maio e funciona de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. O ingresso custa R$25 para 25 minutos. Cada minuto adicional custará R$1. Além da diversão, todo o protocolo de prevenção ao coronavírus foi implantado na atração, seguindo todas as indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Período: de 07 de abril até 22 de maio

Local: Praça Central (Piso L1) do Shopping Bela Vista

Faixa etária: crianças de 2 a 10 anos

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 12h às 22h | Domingos e feriados, das 13h às 21h

No Salvador Shopping, o público infantil poderá visitar o espaço temático Páscoa Divertida, no piso L2, um circuito de lazer com customização de ovos e orelhinhas, cineminha do coelho, pintura facial, oficinas de colorir, musical de Páscoa, espaço instagramável e outras ações. O ingresso custa R$15 e pode ser adquirido através da plataforma Salvador Shopping Online, e dará direito a 20 minutos de diversão. Os clientes ainda podem trocar o ingresso por uma lata de leite na loja da campanha. O valor e os itens arrecadados serão destinados ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC).

O público pode assistir ainda ao musical “O mundo açucarado do Coelhinho da Páscoa” nos dias 09 e 16 de abril, das 16h às 16h30. Os encontros com o Coelho acontecem nos dias 09, 10 e 16 de abril, das 16h30 às 17h. A programação poderá ser visitada até o dia 17, de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h.

Páscoa Divertida Salvador Shopping

Local: loja montada no piso L2, próximo à Trousseau, Salvador Shopping;

Período: Até 17 de abril de 2022;

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Ingressos: R$15 (20 minutos); o valor arrecadado será doado ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC)

Salvador Norte Shopping

No Salvador Norte, haverá contação de história e encontro com coelhinho para fotos. No espaço, os pequenos contarão ainda com pintura facial e oficina de desenhos, além de distribuição de ovinhos e orelhinhas. A ação é gratuita e acontece no piso L2, nos dias 9 e 10/04, 16 e 17/04, das 13h às 18h.

Contação de Histórias e encontro com coelhinho

Local: loja montada no piso L2, próximo à Renner

Período: 9 e 10/04, 16 e 17/04

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Foto: Divulgação Entre os dias 18 de março e 17 de abril, As Aventuras de Páscoa promovem alegria para toda a família no Shopping da Bahia. Com uma série de atividades e brincadeiras, o circuito foi feito para as crianças se divertirem e os adultos despertarem a sua criança interior. A entrada é gratuita.

O cenário funciona na praça Newton Rique, no segundo piso, e é composto por brincadeiras como pescaria de cenouras, cama de gato, pula-pula, escorrega e jogo da memória. Além das brincadeiras, outras atividades lúdicas acontecem no espaço, como customização de orelhinhas e pintura artística.

O Shopping Piedade já está no clima da Páscoa e preparou uma programação gratuita para a diversão da criançada. A ação ocorre até 16 de abril, no piso L3, com atividades lúdicas, customização de orelhinhas, piscina de bolinhas e muita animação. A cada acesso a criança tem direito a 10 minutos de diversão. Além disso, nos sábados 09 e 16/04, no Palco do piso L4, tem animação infantil com Tia Leide e a turma da Companhia Vem Brincar, sempre das 13h às 16h, com pinturinha, oficina de artes, lona criativa e muitas brincadeiras.

O Shopping Center Lapa tem programação especial em alusão à Páscoa até dia 23 de abril. A Praça de Eventos (L1) já conta com uma decoração especial e uma equipe de monitoras para acompanhar as crianças nos brinquedos e nas brincadeiras, como pintura facial e escultura de balões. No local também se encontra um espaço temático para as famílias registrarem as suas fotos neste período de Páscoa.

Programação da Páscoa: 9h às 21h.

Chegada do Coelho da Páscoa: 9 de abril, às13h

O Parque Shopping Bahia inicia, no sábado (09), sua programação especial e gratuita de Páscoa, garantindo alegria para pessoas de todas as idades.

Durante os fins de semana até o dia da Páscoa, que acontece no domingo (17), a programação do shopping vai contar com a Parada de Páscoa, das 14h às 15h, onde vai ocorrer um desfile de personagens, com saída da Alameda Gourmet, no piso L2, nos dias 09, 10, 16 e 17 de abril.

Já às 15h e 17h, nesses dias, será a vez da contação de histórias tomar conta do Parque, com narrações que vão encantar e fazer a alegria da garotada, na Praça de Alimentação. Além disso, no espaço, também acontece a distribuição de orelhinhas, esculturas em balões e atividades de recreação.

Onde: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Quando: Dias 9 e 10/04, 16 e 17/04 (sábados e domingos)

Contações de história (sempre de 15h às 16h e das 17h às 18h)

09/04 – Páscoa do Parque

10/04 – Coelhinhos Mágicos

16/04 – Coelhinho e os ovinhos de chocolate

17/04 – Magia da Páscoa