Shoppings de Salvador recebem cartilha sobre atendimento a crianças em vulnerabilidade

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) lançou, na segunda-feira (11), a cartilha “Fluxo de atendimento à criança e adolescente nos shopping centers e centros comerciais”. A ação aconteceu no Instituto JCPM de Compromisso Social, no Salvador Shopping, e reuniu representantes dos centros comerciais da capital baiana.

A publicação foi desenvolvida através das discussões do grupo de trabalho, composto pelos principais órgãos de atuação da temática na cidade e em centros comerciais. Na cartilha são apresentados seis tipos de situações baseadas nas ocorrências recebidas pelo órgão e o que fazer quando elas ocorrerem, a exemplo da situação de abandono de criança e adolescente, de crianças desacompanhadas do responsável, ou em situação de trabalho infantil.

“Percebemos, aqui, hoje, que toda a classe dos shoppings e centros comerciais da cidade estão presentes. Isso é ótimo, porque reflete a união de cada um no processo de construção desse fluxo de atendimentos, juntamente, com a rede de garantias de direitos da criança e do adolescente de Salvador, contribuindo, assim, com o fortalecimento das políticas públicas Municipais”, avaliou a presidente do CMDCA, Tatiane Paixão.