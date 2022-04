A Festa Apê deste sábado (2) no BBB 22 já começou. Para animar a noite, os brothers curtem shows de Alexandre Pires e Seu Jorge. Os cantores optaram por um repertório de hits e músicas como “Mina do Condomínio”, “Burguesinha”, “Que Se Chama Amor” e “Sai da Minha Aba” estão no setlist da dupla.

Confira abaixo os primeiros registros do momento:

