Show de L7NNON e Filipe Ret emociona Paulo André e Pedro Scooby; assista

Para fechar a festa desta quarta-feira (13) no BBB 22 com chave de ouro, Filipe Ret e L7NNON se apresentaram no reality show. Ao se darem fala que eram os dois artistas, Paulo André e Pedro Scooby não seguraram a emoção.

Os artistas começaram o show com o hit ‘Corte Americano’. Outras música, como ‘HB20’ e ‘Freio da Blazer’, também constaram no repertório. Além dos rappers, Luan Santana, Matheus Fernandes e Mari Fernandez também se apresentaram.

Confira abaixo:

minha reação seria igual do pa e scooby num show do Filipe Ret e l7 #bbb22 pic.twitter.com/Cx5sw8qd4B — Drii???? (@ninadrii) April 14, 2022

