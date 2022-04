Show de Marisa Monte tem ingressos da pista esgotados em Salvador

Foto: Leo Aversa/Divulgação

Marisa Monte chega à Salvador com a turnê “Portas”, nos dias 6 e 7 de maio na Concha Acústica do TCA. Com ingressos à venda desde fevereiro, as entradas para assistir o show na pista no dia 7 (sábado) esgotaram completamente. Os ingressos para o camarote seguem disponíveis, a partir de R$ 240. Vendas estão sendo feitas através do Sympla e da bilheteria do teatro.

A cantora apresenta o novo álbum “Portas” na ocasião, além de cantar canções marcantes das suas três décadas de carreira. Saiba mais sobre a turnê “Portas”!

Turnê Portas de Marisa Monte

Quando: dias 6 e 7 de maio (sexta e sábado)

Abertura dos portões: 17h

Horário do show: 19h

Onde: Concha Acústica

Endereço: Praça Dois de Julho,s/n, Campo Grande, CEP 40080-121 – Salvador – Bahia

Vendas no Sympla e bilheteria do teatro

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias