Sicoob Credicom abre empregos em Belo Horizonte e São Paulo

A Sicoob Credicom, empresa sólida em financeiro, está contratando trabalhadores para atuar na região de SP e BH. Os cargos contemplam inúmeros benefícios e podem proporcionar estabilidade financeira. Veja a lista completa de cargos, abaixo.

Sicoob Credicom anunciou novas oportunidades para trabalhar em SP e BH

A Sicoob Credicom, especialista em serviços financeiros, é um grupo com a missão de conectar pessoas com liberdade financeira. A cooperativa, está há quase 30 anos no mercado, se solidificando com mais de 3,6 bilhões de reais totalizados em ativos.

Dessa forma, a empresa abriu vagas de trabalho no setor financeiro para analista majoritariamente. Serão cargos de nível superior, exigindo que o profissional tenha formação habilitada e válida. Os benefícios incluem auxílio academia, auxílio creche, programa de treinamentos e muito mais.

Confira quais ocupações estão sendo selecionadas:

Analista Pleno em Serviços e Produtos (Belo Horizonte);

Analista para Desenvolvimento de Sistemas (Belo Horizonte);

Analista para Desenvolvimento de Rpa (Belo Horizonte);

Analista para Segurança da Informação (Belo Horizonte);

Agente Trainee em Atendimento PJ (São Paulo);

Analista Pleno em Agronegócio (Belo Horizonte);

Assistente para Recuperação de Crédito (Belo Horizonte);

Analista Pleno em Finanças para Controladoria (Belo Horizonte).

Como se candidatar

Se inscrever no processo seletivo Sicoob Credicom não é complicado, mas requer atenção ao cumprimento dos requisitos. Ao entrar no site de participação, basta selecionar o cargo almejado e clicar em Candidatar-se para concorrer a vaga.

