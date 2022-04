Silvero Pereira se pronuncia após acidente de carro: ‘Um grande susto’

Fotos: Reprodução/TV Globo/Redes Sociais

Silvero Pereira apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs e amigos após sofrer um acidente de carro no último domingo (17). O acidente aconteceu em um trecho da estrada CE-166 que liga as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Ceará.

“Oi gente. Agora que eu já estou em casa deitando na minha cama, no meu quarto, tô vindo aqui nos stories pra dizer que eu tô bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Graças a Deus foi um grande susto, mas a segurança do carro garantiu que eu e meus colegas não tivéssemos nenhum ferimento, nem leve e nem grave”, iniciou.

“Estávamos de cinto de segurança, nunca deixem de usar o cinto de segurança foi graças a ele que, de fato, a gente conseguiu sair ileso dessa situação”, explicou o ator.

Em nota publicada pela equipe de Silvero, foi dito que o ator “dirigia o carro, e ao fazer uma curva acentuada, acabou invadindo o acostamento deslizando em uma ribanceira, e o carro tombou entre as árvores”.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.