Simm e Sine oferecem 233 vagas de emprego nesta segunda-feira (18); veja lista

VAGAS DO SINEBAHIA



ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Engenharia Civil a partir do 5º semestre

Desejável: Conhecimento no AutoCAD, Revit, Project e Gerenciamento de Obras

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS – VAGA TEMPORÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, veículo próprio e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.212,00 + benefícios

10 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.284,00 + benefícios

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função com setor fiscal e tributário

Salário 1.800,00 + benefício

01 VAGA

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo em Recursos Humanos ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.700,00 + benefício

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com aplicações de mega-hair, ponto americano, entrelace, fio a fio, fita adesiva e corte/escova

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com salgados e doces

Salário 1.537,00 + benefício

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com produção em fábrica

Obrigatório possuir habilidade no manuseio das máquinas: overloque, galoneira, reta, elastiqueira e industrial

10 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.500,00 + benefícios

02 VAGAS

ENVELOPADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

GOVERNANTA DE HOTELARIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

03 VAGAS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR – INSULFILM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.391,00 + benefícios

02 VAGAS

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.391,00 + benefício

02 VAGAS

INSTALADOR FOTOVOLTÁICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em eletricidade e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilidade com alongamento em gel, alongamento em postiça, postiça realista, fibra de vidro, poligel e unhas em porcelanas

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário 1.540,00 + benefício

01 VAGA

PASSADOR DE ROUPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

10 VAGAS

TECNÓLOGO EM DESIGN GRÁFICO

Ensino Superior completo na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR DE PEÇAS EM AUTO

Ensino Médio completo

Experiência mínima comprovada de 06 meses na carteira com vendas de peças de automóveis

Salário 1.212,00 + benefício

04 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com varejo

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 18/04/2022

ANALISTA ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior em Administração, Engenharia ou afins

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior em Tecnologia da Informação

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

ASSISTENTE ADM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA



VAGAS DO SIMM