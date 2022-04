Simm e Sine oferecem 268 vagas de emprego nesta terça-feira (12); veja lista

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINE BAHIA



VAGAS DE SALVADOR PARA 12/04/2022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração – 2° semestre

03 VAGAS

AUXILIAR DE CRECHE (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Pedagogia – 5° semestre

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em ADM ou Ciências Contábeis – 2° Semestre

Obrigatório possuir conhecimento em informática (Pacote Office).

05 VAGAS

AUXILIAR DE VETERINÁRIO

Ensino Superior incompleto em Medicina Veterinária ou Ciências Biológicas – 4° semestre

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Disponível para candidatos de curso Técnico de Meio Ambiente

Salário 1.302,72 + benefício

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis – 4° semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência no setor fiscal e tributário.

Salário 1.400,00 + benefício

01 VAGA

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com liderança e carteira como encarregado de limpeza

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e disponibilidade de horário

Salário 1.273,17 + benefício

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Salário 1.547,00 + benefício

04 VAGAS

ELETRICISTA DE GUINDASTE LIEBHERR

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica, eletromecânica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em elétrica de guindaste Liebherr e disponibilidade para trabalhar em Simões Filho

01 VAGA

GOVERNANTA DE HOTELARIA

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

03 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A GASOLINA

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com injeção eletrônica – Apresentar comprovação

Salário: 1.500,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Salário: 2.090,00 + benefício

03 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 1.540,00 + benefício

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’, curso de Carga Indivisível atualizado na CNH

Salário 2.985,00 + benefício

02 VAGAS

SALGADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com fabricação de doces e salgados

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira no ramo de esquadrias de alumínio com especialização em corte das peças

Salário: 1.400,00 + benefício

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso de soldador e disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Salário 2.337,68 + benefício

03 VAGAS

TECNÓLOGO EM DESIGN GRÁFICO

Ensino Superior completo na área

Experiência mínima de 06 meses carteira

1 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas de materiais elétricos, ferramentas e de construção

02 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 12/04/2022

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 08/04/2022

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

02 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

02 VAGAS