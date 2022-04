Simm e Sine oferecem 303 vagas de emprego nesta terça-feira (19); veja lista

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINEBAHIA

VAGAS DE SALVADOR PARA 19/04/2022

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Engenharia Civil a partir do 5º semestre

Desejável: Conhecimento no AutoCAD, Revit, Project e Gerenciamento de Obras

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS – VAGA TEMPORÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, veículo próprio e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.212,00 + benefícios

10 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.284,00 + benefícios

01 VAGA

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.250,00 + benefício

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função com setor fiscal e tributário

Salário 1.800,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior cursando Administração ou afins a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função com rotinas administrativas em hospitais

Obrigatório possuir conhecimento no sistema SUS e em Pacote Office

Salário 1.608,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE MARCENEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.250,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO EM AUTOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Fazenda Grande 2

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função comprovada em carteira ou contrato

01 VAGA

ELETRICISTA DE CAMINHÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.500,00 + benefícios

02 VAGAS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira com liderança

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento no Pacote Office

Salário 1.850,00 + benefício

01 VAGA

INSTALADOR FOTOVOLTÁICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em eletricidade e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MODELISTA DE ROUPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com vestuário feminino

01 VAGA

MONITOR DE PARQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.265,00

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com cortes de alumínio composto em máquinas seccionadoras

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico completo em Edificações

Experiência mínima de 06 meses na carteira com topografia, cadastro e planta baixa

02 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR DE PEÇAS EM AUTO

Ensino Médio completo

Experiência mínima comprovada de 06 meses na carteira com vendas de peças de automóveis

Salário 1.212,00 + benefício

04 VAGAS

VAGAS DO SIMM