SIMM e SineBahia oferecem 316 vagas de emprego nesta quinta-feira (7); veja lista

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINE BAHIA

VAGAS DE SALVADOR PARA 07/04/2022

AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO (ESTÁGIO)

Ensino Técnico incompleto em Elétrica, Eletromecânica ou Refrigeração

Desejável: Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando em Letras com Inglês

04 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Técnico completo em Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento de gestão integrada, ISO e em sistema de gestão de qualidade

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘B’, veículo próprio, e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.212,00 + benefício

10 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento na parte elétrica de caminhões

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

ENCARREGADO DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com supervisão operacional de alimentos e bebidas

Obrigatório residir nas proximidades do Rio Vermelho, Amaralina, Ondina, Nordeste, Santa Cruz ou Engenho Velho da Federação

Salário R$ 1.400,00 + benefício

02 VAGAS

INSTALADOR FOTOVOLTÁICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em eletricidade e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A GASOLINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com injeção eletrônica

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

MODELISTA DE ROUPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira como modelista de vestuário feminino

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento avançado em sistema de segurança eletrônica: CFTV, alarme e controle de acesso

Salário 2.349,66 + benefício

08 VAGAS

TÉCNICO MECÂNICO EM AR-CONDICIONADO

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrônica ou Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na carteira ou contrato

Obrigatório possuir CNH ‘B’, e conhecimento em instalação e manutenção de diversos tipos de ar-condicionado

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

10 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira ou contrato

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 07/04/2022

FIEL EM DEPÓSITO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

CAIXA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 08/04/2022

01 VAGA

VAGAS DO SIMM