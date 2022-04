SIMM e SineBahia oferecem 331 vagas de emprego nesta segunda (4); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 331 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (4). As vagas que chamam mais atenção são para cortador de roupas, com seis oportunidades, e costureira com máquinas industriais, com 10. Ambos os cargos são para Salvador. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINE BAHIA

VAGAS DE SALVADOR PARA 04/04/2022

AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 3º semestre

Desejável: Possuir conhecimento em informática

Bolsa Auxílio 600,00 + benefício

03 VAGAS

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

COLORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em colorimetria e ajuste da tonalidade

01 VAGA

COZINHEIRO SALGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir na Liberdade, Santo Antônio e adjacências

01 VAGA

CORTADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com corte manual e produção em fábrica

06 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com produção em fábrica

Obrigatório possuir habilidade no manuseio das máquinas overlock, galoneira, reta, elastiqueira e industrial

10 VAGAS

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

Salário 1.265,67 + benefício

01 VAGA

ELETRICISTA DE GUINDASTE LIEBHERR

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica, Eletromecânica ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na parte elétrica dos guindastes Liebherr

01 VAGA

ENCARREGADO DE CONFEITARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com liderança de equipe

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 3.000,00 + benefício

01 VAGA

LÍDER EM PRODUÇÃO DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com liderança de setor

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e habilidade no alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

MODELISTA DE ROUPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vestuário feminino

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com carreta baú

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e disponibilidade para realizar viagens, rodando a noite

Salário 2.186,43 + benefício

02 VAGAS

MONITOR INTERNO DE ALARMES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em informática e disponibilidade de horário

Salário 1.550,00 + benefício

01 VAGA

OPERADOR EM LINHA DE EIXO

Ensino Técnico completo em Linha de Eixo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e conhecimento de mudança na geometria da linha de eixo

01 VAGA

SUBCHEFE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com restaurante

Salário 1.400,00 + benefício

02 VAGAS

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Telecomunicações

Experiência mínima de 06 meses na carteira com instalação e manutenção de sistemas de controle de acesso

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 04/04/2022

ATENDENTE DE FARMÁCIA (PCD) – PRIMEIRO EMPREGO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Salário 1.263,97 + benefícios que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 05/04/2022 (Terça-feira), ás 09h

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 05 meses na função

Salário 1.242,00 + benefícios que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 06/04/2022 (Quarta-feira), às 10h

01 VAGA

VAGAS DO SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS ZONEAMENTO Químico Ensino superior incompleto (a partir do 3º semestre), sem experiência a bolsar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, sem experiência. 1.212,00 + benefícios 10 Separador de Mecadoria em Câmara Fria Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com Câmara Fria e ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios 3 Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, sem experiência. a combinar + benefícios 2 Empregado Doméstico Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível vivência com forno e fogão 1.212,00 + benefícios 1 Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 5 Costureira moda praia Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: VIVÊNCIA COM MODA PRAIA,

MODINHA, FITNESS, JEANS SABER MANUSEAR MAQUINAS INDUSTRIAIS

RETA, OVERLOQUE, ELASTIQUEIRA E GALONEIRA a combinar + benefícios 15 Cortador Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: VIVÊNCIA COM MODA PRAIA,

MODINHA, FITNESS, JEANS E EXPERIÊNCIA COM CORTE MANUAL E INFESTADO a combinar + benefícios 15 Recepcionista Atendente (estágio) Ensino médio incompleto (a partir do 2º ano), sem experiência, conhecimento de informática, ter disponibilidade para trabalhar no Itaigara Bolsa: 650,00 + benefícios 2 Empacotador ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino médio completo, sem experiência. a combinar + benefícios 9 Moradores das seguintes regiões: Cajazeiras, Castelo Branco, Via Regional, Amaralina, Brotas, Paralela e Lauro de Freitas. Barista Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: preparo todo tipo de cafés (expresso, coados no pano, cafés gelados, bebidas com café), sucos e sanduiches, ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios 2 Desenvolvedor de Android Pleno/Sênior Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 2 Desenvolvedor de Web Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 2 Coordenador Administrativo de Bar e Restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível experiência no ramo de bar e restaurante 1.985,67 + benefícios 1 Vendedor Interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B,conhecimento em Redes Sociais e Pacote Office (word e excel) a combinar + benefícios 1 Analista de sistemas Ensino superio completo – Analista de Sistemas, 3 meses de experiência, desejável conhecimento em desenvolvimento em plataforma Web e Desktop, Repertórios de códigos (GIT ou TFS),PL-SQL, SQLSERVER, XML, UML e vivência em modelagem de dados. 4.739,00 + benefícios 1 Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática a combinar + benefícios 40 NÃO PCD:46 PCD:66 TOTAL DE VAGAS:112

