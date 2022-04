Simm oferece cursos para pessoas com deficiência

Foto: Otávio Santos / Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) promove uma série de cursos voltados exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD) em Salvador. As aulas ocorrerão presencialmente, na sede do Instituto Inserir, localizado na Rua da Paz, 18, em Itapuã.

Os cursos de Educação Financeira, Excelência em Vendas, Excelência no Atendimento ao Cliente e Espanhol para Iniciantes Básico contam com 60 vagas cada um. No total, 240 pessoas serão beneficiadas. As aulas seguem até 10 de agosto, com turmas no turno matutino, das 9h às 11h e no turno noturno, das 18h às 19h. As inscrições podem ser feitas através do telefone (71) 99305-2670.

Com foco inclusivo, o Simm procura desenvolver um trabalho de reconhecimento às necessidades dos trabalhadores com deficiência, apresentando uma série de ações para viabilizar o aumento no número de vagas para estes profissionais.

Em paralelo à capacitação para as PCD, o Simm também promove atividade com os empregadores, para maior engajamento e conscientização da inserção destes trabalhadores no mercado de trabalho. Com o tema “Inovação, Excelência e Cultura da Diversidade”, o próximo encontro, em parceria com o Instituto AB, acontece no dia 3 de maio, às 9h, na unidade do Simm Comércio.

