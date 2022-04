Simone se pronuncia sobre suposto afastamento de Simaria: ‘ela tem a vida dela’

quarta-feira (13) para se pronunciar sobre o suposto afastamento de Simaria. A sertaneja decidiu explicar a situação após ser questionada por um fã, e afirmou que se trata de questões de rotina.

“Simaria tem a vida dela, e eu a minha! Nos falamos quase todos os dias. Amo minha princesona. Vou já ligar de novo”, afirmou a cantora nos stories da rede social.

Recentemente Simaria falou nos stories do instagram que cuidar da irmã para que não cometa gafes faz parte da rotina dela. “É agoniada, às vezes grita no momento em que não é para gritar, às vezes fala coisas que não é para falar, troca nome da pessoa… porque ela não é muito ligada em redes sociais… ela é ligada em botar as fotos dela de biquíni (risos). Tem hora que ela paga muita gafe. Ainda bem que tem alguém para cuidar”, disse.

