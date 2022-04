Sine de Linhares – ES abre vagas de emprego; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Espirito Santo, o Sistema Nacional de Emprego de Linhares abre novas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADE Encarregado de obras Médio Garçom Fundamental Completo Gerente Médio Mecânico de caminhão Fundamental Completo Mecânico manutenção veículo Fundamental Completo Técnico em refrigeração Médio Técnico de informática Fundamental Completo Torneiro mecânico Fundamental Completo Atendente comercial PCD Médio Auxiliar de linha produção Fundamental Incompleto Auxiliar de cozinha Fundamental Completo Auxiliar de expedição Fundamental Incompleto Auxiliar de mecânico Fundamental Completo Auxiliar de padeiro – Balconista Médio Borracheiro Fundamental Completo Representante comercial Médio Soldador Fundamental Incompleto Soldador industrial Fundamental Completo Soldador/montador Médio Trabalhador rural Fundamental Completo Mecânico de moto Fundamental Completo Oficial polivalente – Recepcionista Fundamental Completo Caldeireiro industrial Fundamental Completo Chapista lanchonete – Eletricista de veiculo Fundamental Completo Eletricista Médio Eletricista /eletroeletrônico Fundamental Completo Encanador de manutenção Médio

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade do Sine, localizado na Avenida Governador Carlos Lindemberg, nº 660, Centro, e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

