Sine disponibiliza mais de 300 vagas de emprego nesta segunda (11) no AM

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de uma vaga de emprego. O Sine disponibiliza mais de 300 vagas de emprego nesta segunda-feira (11) no Amazonas, destinadas a profissionais com ou sem experiência. As chances são para a capital, Manaus, e região metropolitana.

Há chances para os cargos de estagiário de humanas, eletricista, consultor de vendas, vendedor, servente de obras, pintor, chapeiro, cobrador aprendiz, rebobinador de motores elétricos, motoboy (PCD), operador de caixa (PCD), auxiliar de estoque (PCD), líder de serviços gerais, serralheiro, auxiliar de logística, auxiliar de eletricista, auxiliar de ferramentaria, fresador ferramenteiro, auxiliar de limpeza (PCD), operador de máquina metalúrgica, comprador, analista comercial, orçamentista, açougueiro, técnico de refrigeração, fiscal de loja (PCD), auxiliar de mecânica diesel, serralheiro industrial, recepcionista de hotel, assistente comercial, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de açougue, líder de FLV, eletricista de máquinas pesadas, assistente administrativo, ajudante de serralheiro, marceneiro, pintor a revólver, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como os salários e benefícios. É importante notar, ainda, que as vagas são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme encaminhamento e demanda.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Sine Amazonas deverão acessar o Portal do Trabalhador, disponível aqui, e anexar o currículo na posição desejada.

As candidaturas às vagas disponíveis pelo Sine Manaus, por sua vez, devem ser validadas por meio da Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site http://gov.br/trabalho.

Os candidatos também devem, ainda, comparecer ao posto da avenida Constantino Nery portando comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.