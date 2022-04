Sistema ferry-boat mantém saídas de hora em hora nos feriados de Semana Santa e Tiradentes

Foto: Divulgação

O sistema ferry-boat irá manter as saídas de hora em hora durante os feriados de Semana Santa e Tiradentes, comemorados entre essa e a próxima semana.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela Internacional Travessias, que administra o sistema. Segundo a empresa, viagens extras só devem ocorrer caso haja demanda.

De acordo com a Internacional Travessias, no domingo de Páscoa e no dia de Tiradentes, o sistema irá operar de 6h às 23h30. Nos demais dias, a operação será de 5h às 23h30.

Nesta segunda-feira, os ferries à disposição da operação são: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Anna Nery e Maria Bethânia. O movimento é tranquilo para veículos e pedestres nos terminais São Joaquim e Bom Despacho.

Cartões antigos

Usuários que ainda não migraram as versões antigas dos cartões podem comparecer no setor responsável no Terminal São Joaquim, em horário administrativo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 13h30 às 17h, exceto feriados.

O titular do cadastro deve ir pessoalmente ao setor de cartões no Terminal São Joaquim, portando documento de identificação e CPF.

Prevenção contra a Covid-19

Entre as medidas preventivas adotadas pela ITS estão a autorização da venda de apenas uma passagem por pessoa; instalação de suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho (reabastecidos regularmente); além da higienização e desinfecção de todos os ferries em trânsito, bem como das instalações dos dois terminais (realizadas diariamente), inclusive após o encerramento da operação do dia. As equipes de manutenção e limpeza estarão de plantão no período de aumento de demanda.

Permanecem obrigatórios o uso de máscara. Para reforçar a importância da colaboração de todos os usuários do Sistema Ferry-Boat no cumprimento das medidas sanitárias preventivas, incluindo o distanciamento, orientações são dadas por meio do sistema de rádio e TV e de cartazes e avisos expostos nos terminais e nas embarcações.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo aos condutores de veículos é necessário acessar o site www.internacionaltravessias.com.br. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

