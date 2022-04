Sobrou do almoço? Aprenda a fazer bolinhos crocantes de peixe

Foto: reprodução FreePik

Sobrou muita comida do almoço da Sexta-feira Santa? Que tal usar das sobras e fazer bolinhos crocantes para o Jantar? A receita de hoje fica deliciosa indo para o forno ou frita tradicionalmente. Então é só separar aquele bacalhau do almoço e meter a mão na massa.

Confira como fazer bolinhos de peixe:

500g de bacalhau em lascas

600g de batata em pedaços

2 colheres (sopa) de salsa picada

5 colheres (sopa) de cebola ralada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 ovos

150g de queijo muçarela em cubos

Óleo para fritar

Desfie o bacalhau e misture na batata. Adicione os ovos, um a um, misturando com uma colher a cada adição. Retire uma porção da massa com uma colher, introduza um cubo de queijo no centro e, com a ajuda de outra colher, modele o bolinho passando de uma colher para outra. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar. Escorra em papel absorvente e sirva em seguida.

