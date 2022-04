Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) recebe inscrições para cursos on-line

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) está recebendo inscrições para cursos on-line em diversas áreas do conhecimento. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de junho.

As inscrições são abertas para o público geral e devem ser feitas exclusivamente por meio do site da SBPC. A oferta da SBPC para este ciclo conta com diversas vagas para 37 webminicursos.

Os cursos têm duração de seis horas e são totalmente on-line, com aulas previamente gravadas. Os estudantes que concluírem o curso terão direito a um certificado de participação emitido pela Sociedade.

Entre os cursos ofertados neste ciclo, é possível destacar os seguintes: Vírus Gigantes: Expandido os Limites da Virosfera; Uso de Jogos Didáticos no Ensino de Parasitologia; Educação na Prisão – Formação de Professores para Atuação em Contextos de Privação de Liberdade; Corpo, Cultura de Movimento e Jogos Indígenas nas aulas de Educação Física; e Línguas Vivas: uma Introdução aos Conhecimentos das Línguas dos Povos Originários no Brasil.

De acordo com a SBPC, o estudante inscrito no curso terá acesso às aulas do curso sem restrição de horário. Desse modo, a pessoa poderá assistir as aulas quantas vezes quiser dentro de sua disponibilidade de tempo.

Para a matrícula, a SBPC cobra R$ 50 para cada webminicurso. No entanto, os sócios da SBPC têm desconto no valor da taxa de matrícula.

Com informações da Agência Brasil.

