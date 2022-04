Sofisticado: veja receita de sanduíche de mortadela com pasta de grão de bico

Uma boa pedida para quem busca sofisticação no café da manhã é preparar um delicioso sanduíche de mortadela defumada com pasta de grão de bico. Confira abaixo o modo de preparo indicado pelo site ‘Minha Receita’.



Ingredientes:



500 g de mortadela defumada

1 pacote de pão preto com castanhas fatiado;

1 maço de mini folhas de agrião;

Pasta de grão de bico:

3 colheres de sopa de azeite;

2 dentes de alho picados;

250 g de grão de bico cozido ou em conserva escorrido;

¾ xícara de chá de água;

1 colher de chá de tomilho fresco picado;

1/3 xícara de chá de nozes picadas;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Modo de preparo:

Pasta de grão de bico:

Acrescente azeite em uma panela e refogue o alho até que comece a dourar. Coloque o grão de bico e a água e ferva por cerca de cinco minutos.

Bata o grão de bico em um liquidificador até formar uma pasta homogênea. Ponha a pasta em um recipiente, junte o tomilho, as nozes, o sal e a pimenta do reino misturando bem.

Montagem dos sanduíches:



Passe a pasta de grão de bico nas fatias de pão preto com castanhas. Coloque as fatias de mortadela e as folhas de agrião em uma parte do pão. Feche o pão e sirva.

