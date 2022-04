Softtek Brasil recruta profissionais da área de TI

A Softtek Brasil, uma das maiores empresas latino-americanas de tecnologia, está recrutando profissionais da área de TI em todo o território nacional. São mais de 70 postos de trabalho para cargos de nível júnior, pleno e sênior, destinados a pessoas com ou sem experiência anterior.

Embora grande parte das vagas sejam para atuação na modalidade remota, a empresa, que conta com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza e mantém operações nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre, e no estado da Bahia, oferece também oportunidades presenciais ou híbrida em todo o país.

Atualmente, há chances para Desenvolvedor .NET Core Sênior, Analista de Suporte Trainee, Consultor SAP-CO, Lider tecnico SAP-FI, Coordenador de dados mestre SAP, ABAP PI, Funcional MM com experiência em Projeto S4Hana, Analista de Suporte Junior, Coordenador de Sustentação, Consultor Funcional SAP CO-PC, entre outras funções. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada.

A Softtek tem, ainda, realizado parcerias e ações com o objetivo de apoiar a capacitação, formação e contratação de mulheres, refugiados e jovens em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso desses públicos às vagas, especialmente àquelas na área de TI. Nesse sentido, recentemente a empresa firmou uma parceria com a Zilor e ONG Meu Futuro Digital para criação de um espaço de inovação e tecnologia na Escola Estadual Francisco Balduino de Souza (Chiquinho), localizada no município Quatá, em São Paulo. Além disso, tem apoiado o projeto com a formação da equipe técnica de professores e gestores para o uso de tecnologias aplicadas às práticas educacionais.

Como se candidatar

Se interessou? A lista completa de vagas disponíveis pode ser acessada no endereço https://app.jobcast.net/mobile/29502/jobs. A empresa também divulga novas oportunidades em seu perfil oficial no LinkedIn, ampliando o acesso às oportunidades.