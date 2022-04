Solteira, Luísa Sonza abre o jogo sobre sua vida amorosa e revela estar ‘na seca’

Foto: Reprodução | Redes sociais

Luisa Sonza não se envolve em nenhum relacionamento sério desde que se separou do cantor Vitão, no ano passado. A cantora, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (18), para falar sobre como está sua vida amorosa. Sem rodeios, a artista resumiu: está na seca.

“Meu sonho ser a piranha que vocês acham que eu sou. Porque se vocês soubessem a seca que eu vivo, iriam cair duros. Mas vocês não estão preparados para essa conversa ainda”, afirmou ela, em seu perfil na web:

“Divulguem a seca da loirinha para ver se causa algum efeito nesse macho que estou querendo pegar. Ver se ele toma alguma atitude. E, não, não gosto de tomar atitude. Gosto que as pessoas venham até mim.”

Luísa, então, continua: “Sou uma farsa, sou piranha de internet, o famoso fogo de palha. É um oi meio fofo que a pessoa dá já e imagino três filhos, um (cão) golden retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês. Desculpa”. Os fãs repercutiram a declaração da cantora.

“As pessoas acham que o que veem superficialmente é nossa vida.. Aquele lance de julgar livro pela capa é real”, opinou uma admiradora. “Eu te entendo”, apoiou outro. “Se a Luisa, que é gostosa, está na seca. Imagina eu”, brincou ainda uma fã. Sucesso na música, a artista também já foi casada com o humorista Whindersson Nunes.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.