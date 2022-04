‘Solteiro não sai com casado’: Simone polemiza ao aconselhar marido de Carlinhos Maia

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Simone, da dupla com Simaria, polemizou nas redes sociais com um conselho sobre relacionamento dado para o influenciador Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia.

Em sua participação no PodDelas, na última terça-feira (6), a baiana aconselhou o rapaz sobre a crise no relacionamento dele com Carlinhos. Para a cantora, uma das motivações seria ele estar morando com uma outra pessoa, que é solteira, em São Paulo.

Para Simone, não é correto que ele, casado, esteja dividindo ambiente com um rapaz solteiro.

“Eu, sendo casada, de verdade, creio que o principal é o acordo. Se o seu marido não concorda com a sua ida para São Paulo[…]. Veja bem, já é difícil para ele entender a sua profissão [de ator]. E a partir do momento fica ainda mais difícil para ele ver você dividindo um apartamento com gente solteira. Solteiro sai com solteiro e casado sai com casado”.

Lucas viajou para a cidade em busca de realizar seu sonho de se tornar ator. Em São Paulo, o influenciador tem se dedicado a cursos e a se profissionalizar.

O influenciador rebateu o comentário da amiga, afirmando que Carlinhos também curte saídas com amigos solteiros. Simone não deu o braço a torcer e se manteve com a opinião:

“E ele está errado também, mas vamos consertar isso? Não se deve pagar na mesma moeda”.

O mesmo comentário foi feito pela advogada Deolane Bezerra logo após a morte do funkeiro MC Kevin. Na época, a influenciadora digital desabafou no velório do companheiro, afirmando que as amizades do artista teriam levado ele para esse fim.

