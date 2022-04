Sompo Seguros divulga vagas de emprego em São Paulo

A Sompo Seguros, destaque no setor de seguradoras, está com novas vagas de emprego. A empresa presta serviços no Brasil com o foco em entregar segurança e bem estar. Para concorrer a uma oportunidade, confira todas as informações a seguir!

Sompo Seguros abre oportunidades de emprego

A Sompo Seguros é uma seguradora com foco em coberturas simples, responsabilidade civil facultativa e compreensiva. A visão da Sompo é entregar qualidade em seus serviços para a sociedade, oferecendo proteção. Além disso, segundo a seguradora, sua missão é gerar bem estar.

Com foco em um ambiente de trabalho diverso, a empresa também busca a inclusão social. Assim, a companhia abre novas vagas para São Paulo, selecionando profissionais talentosos e sem distinções.

Confira a lista completa de vagas em aberto:

Analista em Auditoria Interna Pleno (São Paulo);

Analista em Dados Pleno (São Paulo);

Analista Sênior em Auditoria Interna TI (São Paulo);

Analista em Auditoria Interna Júnior (São Paulo);

Analista em Gestão de Controles Internos Riscos Sênior (São Paulo).

Como se candidatar

O trabalhador que desejar uma vaga na Sompo Seguros, deve conferir as informações do cargo almejado para aplicar à candidatura. Para isso, basta acessar o site de inscrição e selecionar o cargo almejado. Na página, há a descrição completa do cargo, benefícios e salário (quando não é a combinar).

