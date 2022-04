Sonho realizado! Ex-BBB Vyni conhece Juliette: ‘sobre ser cacto’

Cacto assumido, o ex-BBB Vyni prestigiou o show de Juliette em João Pessoa durante a noite deste sábado (2). Após a cantora agradecer à presença dele durante a apresentação, os dois se conheceram nos bastidores.

“Obrigado por todas as palavras que você disse de carinho. Você é um menino bom eu via no seu olhar, eu vi você com medo e eu queria te dar um abraço. Mas aqui em João Pessoa e na Paraíba você é abraçado”, declarou a paraibana no palco.

“É sobre ser cacto. Resistente, valente no meio de gente que resiste amar ???????? Obrigado pelo convite mais especial que eu poderia ter recebido”, escreveu o ex-BBB na legenda da foto que postou ao lado da artista nas redes sociais.

