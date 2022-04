Sorteio da Copa do Mundo coloca Brasil no grupo G com Suíça, Sérvia e Camarões

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo e estreia na competição no dia 24 de novembro, ao lado da Suíça, Sérvia e Camarões. A Fifa realizou na tarde desta sexta-feira (1º) o sorteio dos grupos do Mundial, que será disputado no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.

O Brasil estreia na Copa contra a Sérvia. O segundo jogo é no dia 28 de novembro, contra a Suíça. A fase de grupos é encerrada no dia 2 de dezembro, contra Camarões.