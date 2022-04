No dia 09/04/2022 foi realizado o sorteio do concurso 2470 da Mega-Sena. O concurso anterior a esse, o 2469, teve seu prêmio acumulado e o valor para a aposta do dia 9 ficou em 45 milhões de reais. Já imaginou ganhar essa aposta milionária e mudar de vida completamente? Então, confira logo abaixo o resultado do sorteio do concurso 2470 da Mega-Sena e descubra se a sua aposta teve os incríveis 6 acertos. Saiba mais em loterias!

Confira abaixo o resultado do sorteio do concurso 2470 da Mega-Sena

Quer saber o resultado do sorteio do concurso 2470 da Mega-Sena? Realizado no sábado, dia 09/04/2022, o concurso 2470 da Mega-Sena teve um excelente prêmio de 45 milhões de reais. Então, quem acertou os 6 números que foram sorteados pode levar o prêmio no total, caso seja a única aposta vencedora. Entretanto, se tiverem outros que também acertaram os 6 números que saíram no sorteio, todos dividirão o prêmio.

Então, veja abaixo quais foram os 6 números sorteados:

51 – 08 – 48 – 42 – 33 – 40

Confira o resultado do concurso anterior, o 2469

Na quarta-feira, dia 06/04/2022, foi realizado o sorteio do concurso 2469 da Mega-Sena, e ele tinha como prêmio máximo o valor de 3,8 milhões de reais.

No entanto, o concurso não teve nenhuma aposta com os 6 números acertados.

Os números foram os seguintes: 5 – 28 – 30 – 38 – 52 – 55.

Saiba como realizar suas apostas na Mega-Sena

A Mega-Sena é uma das apostas mais conhecidas no mundo das loterias Caixa. Dessa forma, o valor mínimo da sua aposta é de R$4,50 e, com esse valor apostado, você pode escolher 6 números em uma cartela.

Cada cartela tem disponível 60 números no volante para você fazer a sua aposta. Você pode apostar no mínimo 6 números, entretanto pode aumentar a sua aposta e consequentemente aumentar o valor da sua cartela.

Caso você queira ver o que o destino tem para você, pode também solicitar uma surpresinha. Dessa forma, esse meio de jogo é realizado pelo sistema, onde ele realiza a aposta por você, selecionando os números aleatoriamente.

É possível aumentar as suas chances através dos jogos em bolão. Assim, você pode apostar mais números, não pagando tanto e com mais opções para a sua aposta, que pode ser a milionária.

Os bolões são muito visados para grandes prêmios, pois mesmo que você tenha que dividir o valor total, como são muitos milhões, ainda será extremamente vantajoso para as pessoas que participaram dele.

Por exemplo, se você participar de um bolão com mais 9 pessoas, para concorrer ao prêmio de 45 milhões de reais, estima-se que cada pessoa leve aproximadamente 4,5 milhões de reais.

É importante ressaltar que, apesar do valor máximo ser para as pessoas que tiverem 6 acertos na aposta, outros valores são distribuídos para quem acertar 5 números, que é a chamada Quina da Mega-Sena. Aliás, também tem para quem acertar 4 números. Alguns prêmios da Quina, apesar de não serem milionários, em outros concursos já ultrapassaram a quantia de 60 mil reais.

Saiba quando e como você pode apostar

Você pode realizar as suas apostas todos os dias, porém os sorteios acontecem às quartas-feiras e sábados, sempre a partir das 20h. Então, para que a sua aposta seja computada para aquele dia específico do sorteio, é necessário que você realize-a até às 19h do mesmo dia do sorteio.

Existe a possibilidade de fazer as suas apostas de 2 maneiras. A mais conhecida das 2 é apostar de maneira presencial em uma loteria, que é a maneira mais popular.

Além de apostar presencialmente, você pode apostar também de maneira virtual, através do site das loterias Caixa. Dessa forma, você pode fazer várias apostas para conseguir o seu prêmio máximo.

No entanto, é diferente de apostar na casa lotérica, onde a aposta tem um preço super barato de R$4,50 para as apostas mínimas. Então, quando você aposta virtualmente, a aposta tem o mesmo valor, mas é necessário que você realize outras apostas para chegar ao valor mínimo solicitado para o fechamento da compra no site, que é de 30 reais.

Saiba como retirar o seu prêmio

A retirada do prêmio depende muito do valor que você receber. Então, caso você seja premiado com o prêmio máximo, sem dúvidas você fará a retirada em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Já para prêmios bem menores, existe a possibilidade de você fazer a retirada em uma casa lotérica, podendo ser a mesma que você apostou ou outra de sua preferência.

Agora que você está sabendo do resultado sorteio do concurso 2470 da Mega-Sena, faça a conferência da sua cartela com os números que saíram no sorteio e confira se você precisa ir até uma agência bancária para apresentar o seu bilhete e retirar o seu prêmio.

Esperamos que seja o ganhador depois de ver o resultado do sorteio do concurso 2470 da Mega-Sena! Se não foi, não desista! Continue jogando e boa sorte!