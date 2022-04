SSA 2022: UPE publica 1º remanejamento da 3ª etapa

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou nesta sexta-feira, dia 1º de abril, a lista de candidatos convocados no primeiro remanejamento da 3ª etapa do do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022. A nova lista de aprovados no processo seletivo está disponível no site da UPE.

De acordo com o cronograma da UPE, os convocados devem realizar as matrículas entre os dias 5 e 8 de abril, das 8h às 13h. É necessário agendar um horário. Os candidatos devem apresentar a lista de documentos exigida no Manual do Candidato para realizar o cadastro acadêmico.

As matrículas devem ser feitas presencialmente. Desse modo, os convocados podem conferir os endereços dos locais de realização das matrículas no edital específico.

A UPE prevê ainda a realização de uma 2ª chamada de remanejamento do SSA 2022 para o dia 6 de maio.

Como foi o SSA 2022?

A oferta da UPE é de 1.740 vagas para os aprovados na 3ª fase do SSA 2022. De acordo com o edital, do total das vagas, 30% estão reservadas para estudantes que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

A universidade aplicou as provas da 3ª etapa do SSA 2022 nos dias 19 e 20 de dezembro. Segundo dados da UPE, 9.567 candidatos participaram da última etapa do SSA 2022.

No primeiro dia, o candidatos responderam a uma prova composta por 42 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Filosofia, além da prova de redação. Já a prova aplicada no segundo dia contou com 58 questões de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

A aplicação das provas das 1ª e 2ª etapas do SSA 2022 aconteceu nos dias 5 e 12 de dezembro. De acordo com o cronograma, as notas dessas etapas serão divulgadas a partir do dia 8 de abril.

