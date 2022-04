Sucesso como Filó em ‘Pantanal’, Letícia Salles namora maratonista há dois anos

Se em “Pantanal”, Filó sofre com o amor não correspondido por José Leôncio (Renato Góes), na vida real a intérprete da personagem encontrou seu par perfeito. Letícia Salles acaba de completar dois anos de namoro com o maratonista e empresário João Paulo Fonseca.

Letícia e João Paulo começaram a namorar em 2020, no início da pandemia, uma época, segundo palavras da própria atriz, “turbulenta e cheia de incertezas”. O relacionamento seguiu ao longo do período de isolamento e agora eles dividem também a paixão pela corrida. Incentivada pelo namorado corredor, ela participou da sua primeira prova em agosto do ano passado e não parou mais. “A sua disciplina e foco me motivam cada dia mais”, disse Letícia em sua estreia.