Sucesso de ‘Pantanal’ faz Globo planejar nova versão de ‘O Rei do Gado’; saiba detalhes

Foto: Reprodução/TV Globo

Com o sucesso de “Pantanal” no principal horário da TV, a Globo prepara terreno para produzir novos remakes de “O Rei do Gado” e “Renascer”. As informações são do colunista André Romano, do “Observatório da TV”.

Segundo o colunista, a emissora possui o desejo de regravar os clássicos de Benedito Ruy Barbosa, autor da trama de Juma Marruá e Joventino. “Renascer”, de 1993, conta com grandes nomes no elenco original como Marcos Palmeira e Adriana Esteves.

Enquanto “O Rei do Gado” possui maior aprovação do público por conta do sucesso em sua exibição original em 1996, além das reprises em 1999 e 2015. A trama foi protagonizada por Antônio Fagundes e Patrícia Pillar.

De acordo com a reportagem, os remakes também seriam adaptados por Bruno Luperi, neto do autor original, mas os projetos permanecem em sigilo nos bastidores da emissora. A previsão é de que saiam do papel a partir de 2024.

