Sucesso na gringa: Jau teve colaborações internacionais com Paul Simon e Tracy Chapman

Foto: Reprodução / Instagram

Atração do primeiro dia de CarnaSal ao lado de Carlinhos Brown, Parangolé, Saulo, Babado Novo, Lincoln, o cantor Jau é um dos grandes nomes da música baiana com reconhecimento no mercado nacional e um pé, ou melhor, o corpo inteiro e todo seu talento, no mercado fora do país.

Conhecido por seu trabalho a frente do Olodum, como intérprete e autor de grandes hits, o artista fez seu nome fora do Brasil já na banda baiana, o que tornou possível que o cantor colaborasse com astros internacionais.

Além dos grandes nomes brasileiros, como colaborações com Marisa Monte, Djavan e Paralamas do Sucesso, o cantor tocou com Paul Simon, Tracy Chapman, dona dos hits ‘Fast Car’ e ‘Baby Can I Hold You’, e Joan Baez.

No CarnaSal, o artista divide a grade com outros grandes nomes da música baiana. Além do intérprete de ‘Com Carinho’, o público poderá curtir na quinta-feira (21), os shows de Carlinhos Brown, Parangolé, Saulo, Babado Novo e Lincoln.

Os ingressos para a festa continuam sendo vendidos no site Bora Tickets e custam R$ 120 no lote promocional.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias