Suez divulga NOVAS vagas de emprego; veja os cargos e regiões

A Suez, líder global em práticas comerciais sustentáveis e inteligentes, anunciou novas vagas de emprego no Brasil. Os trabalhos serão atribuídos a várias áreas da empresa, com qualificações e requisitos que atendam aos objetivos da mesma. Confira os cargos e regiões com empregos disponíveis para candidatura.

Suez divulgou novas oportunidades no Brasil

Presente em todos os continentes, a empresa Suez trabalha fornecendo soluções para o gerenciamento de água e resíduos em cidades e indústrias para seus clientes. Veja quais oportunidades estão disponíveis e os requisitos necessários para cada trabalho:

Estagiários na Área de Planejamento Material – São Paulo : inglês avançado, espanhol avançado, cursando superior em Engenharia, disponibilidade para atuar durante dois anos, domínio em ferramenta Office 365, PowerPoint e Lean Manufacturing será um diferencial;

: inglês avançado, espanhol avançado, cursando superior em Engenharia, disponibilidade para atuar durante dois anos, domínio em ferramenta Office 365, PowerPoint e Lean Manufacturing será um diferencial; Analista de Campo – Nova Lima : técnico completo, experiência em tratamento de água, indústria, conhecimento básico pacote office e habilitação categoria B;

: técnico completo, experiência em tratamento de água, indústria, conhecimento básico pacote office e habilitação categoria B; Eletromecânico – Nova Lima : técnico concluído, experiência em manutenção preventiva, equipamentos elétricos, conhecimentos em IHM, manutenção de bombas dosadoras, experiência na indústria e habilitação categoria B;

: técnico concluído, experiência em manutenção preventiva, equipamentos elétricos, conhecimentos em IHM, manutenção de bombas dosadoras, experiência na indústria e habilitação categoria B; Estagiário em Atração de Talentos – São Paulo: inglês intermediário, espanhol básico, estar cursando nível superior, disponibilidade para estagiar durante trinta horas semanais, pacote Office intermediário e aptidão em outros idiomas será um diferencial.

Veja também: Grupo Protege abre mais de 30 vagas de emprego; confira

Como realizar sua inscrição

Para trabalhar na Suez, os profissionais devem atender a todos os requisitos para o cargo que desejam preencher. As inscrições, assim como o resto do processo de recrutamento, são realizadas inteiramente on-line. Os interessados em participar podem acessar o site de participação e concluir sua ficha cadastral.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.