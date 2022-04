SulAmérica abre vagas de emprego em Salvador e São Paulo

SulAmérica, uma empresa referência no segmento de seguros independentes, abre novas vagas de emprego para Salvador e São Paulo. Poderão se inscrever aos cargos profissionais que se encaixem no perfil da empresa e atendam todas as exigências da função que pretende exercer. Acompanhe mais informações.

SulAmérica contrata novos profissionais

Criada há mais de cem anos, a empresa SulAmérica fornece serviços de seguro privado em várias áreas. Com novas funções disponíveis, a companhia está recrutando profissionais que queiram fazer parte do time, possuindo todos os requisitos da função que deseja ocupar. Acompanhe as vagas disponíveis:

Estagiário – São Paulo: conclusão de curso prevista para dezembro de 2024, disponibilidade para estagiar durante seis horas diárias e superior em andamento;

Estagiários de Comunicação – São Paulo: conclusão de curso prevista para dezembro de 2024, disponibilidade para estagiar durante seis horas diárias e superior em andamento;

Assistente Administrativo Júnior PCD – São Paulo: pacote office básico, superior em andamento e experiência na função. Vaga exclusiva para profissionais portadores de deficiência;

Assistente de Análise Técnica Enfermeira Temporário – São Paulo: superior concluído, pós graduação ou MBA em gestão de saúde, vivência em serviços de saúde e pacote office avançado;

Representante de Clientes Saúde e Odontologia – Salvador: superior concluído, conhecimentos em ANS, tem boa fluência verbal, empatia, paciência e bons conhecimentos em Excel.

Como se inscrever

Para ocupar uma das posições citadas acima, é importante que o profissional atenda todas as exigências da função. O registro está sendo preenchido de forma virtual através do site de participação.

Quer ficar a par de todas as vagas de emprego da semana? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e participe dos processos seletivos disponíveis.