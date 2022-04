SulAmérica anuncia NOVOS empregos; veja os cargos

A SulAmérica, maior companhia de seguros independente no Brasil, está agora contratando novos profissionais em todo o país. A empresa está procurando profissionais que atendam a todas as qualificações para os cargos disponíveis. Confira as vagas disponíveis, bem como os benefícios e requisitos para cada cargo!

SulAmérica está contratando novos profissionais no Brasil

A SulAmérica atua no mercado de seguros, fornecendo serviços e produtos relacionados à saúde, odontologia, vida, seguros privados e investimentos há mais de 120 anos. Em busca de novos talentos, a empresa divulgou cargos disponíveis em várias cidades brasileiras.

A seguir, está uma lista de empregos disponíveis para qualquer pessoa interessada em se juntar à força de trabalho da empresa:

Enfermeiro Assistente Sênior – Análises Técnicas;

Gestores de Vendas – Saúde e ou benefícios;

Analistas de Crise e Continuidade de Negócios;

Gestores de Vendas Saúde e Odonto;

Auditores Odontológicos;

Analista de Relacionamento em Saúde;

Enfermeiro Assistente Pleno Análises Técnicas;

Estagiário em Comunicação;

Estagiário em Contabilidade.

Os candidatos interessados em participar do processo de seleção e preencher as vagas em aberto devem atender a alguns requisitos mínimos estabelecidos pela empresa, incluindo: um diploma completo do ensino médio, disponibilidade para trabalhar horários flexíveis, experiência em áreas de trabalho específicas e alguns cargos exigem um diploma completo no ensino superior.

Como realizar a candidatura

Os profissionais interessados em se candidatar às vagas de emprego da empresa SulAmérica, devem usar o link de participação para enviar sua inscrição.

Além do pagamento, a empresa oferece aos novos funcionários uma variedade de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, assistência infantil e participação nos lucros.

