Suno Research abre 12 vagas de emprego pelo país

A Suno Research, especialista no segmento financeiro, abre 12 vagas de emprego pelo país. As oportunidades estão disponíveis em áreas financeiras da empresa, e são destinadas a candidatos que possuem um perfil profissional que se encaixe nas funções. Acompanhe os cargos e veja as regiões disponíveis.

Suno Research anuncia novas ofertas de trabalho

A empresa Suno Research, empresa líder em oferecer soluções para investidores do Brasil, está disponibilizando novas oportunidades de trabalho. As vagas disponíveis são para o setor financeiro da companhia, e exigem qualificações que podem alterar conforme a posição.

Muitas oportunidades serão exercidas de maneira remota, ou seja, candidatos de qualquer região do país poderão se inscrever.

Não foram divulgadas as faixas salariais das vagas, mas a companhia oferece um amplo pacote de benefícios, que poderão incluir convênio odontológico, plano de saúde, seguro de vida, PLR, vale refeição, gympass e zenklub.

Acompanhe as oportunidades abertas para inscrição na companhia:

Analista de Dados Pleno;

Engenheiro de Dados Pleno;

Analista de Fundos de Investimento;

Estagiário de Fusão e Aquisição;

Analista de Investimento;

Assistente Administrativo;

Software Engineer Senior Back End;

Advogado Mercado de Capitais;

Estagiário Risco e Compliance;

Analista de Web Analytics Sênior;

Analista de Cultura e Desenvolvimento Pleno;

Banco de Talentos Analista de Relacionamento com o Cliente.

Como se registrar

Para garantir sua participação no processo seletivo da empresa Suno Research, é importante que o profissional consulte todas as informações relevantes da função que pretende ocupar. As inscrições estão sendo feitas de maneira online, através da página de participação.

