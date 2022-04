Super Bowl nordestino? Xand Avião fará show na final da Copa do Nordeste

Xand Avião transformará o intervalo da final da Copa do Nordeste em um verdadeiro intervalo do Super Bowl no domingo (3). O cantor se apresentará ao fim do primeiro tempo da partida entre Fortaleza e Sport, com uma grande produção na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.

O show contará com mais de 50 dançarinos, além de cenário especial e figurino exclusivo. No palco, que deve ser montado em até três minutos e sem danificar o gramado, será montado um bar cenográfico de quase 50 metros quadrados.

A coreografia da apresentação será assinada pelo FitDance.

