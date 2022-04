Super Globo anuncia NOVOS empregos em Contagem

A Super Globo, referência em produtos de limpeza, anunciou novos empregos na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Para garantir a participação no processo seletivo, os interessados devem atender todas as exigências dos cargos em questão. Veja mais informações e as colocações disponíveis.

Super Globo divulgou novas oportunidades de emprego

Líder na categoria de clorados, a empresa Super Globo oferece um amplo portfólio em produtos de limpeza para todo o Brasil. Em busca de novos colaboradores, a companhia divulgou oportunidades para a cidade de Contagem, em Minas Gerais. Para ocupar uma das colocações, os profissionais devem atender todos os requisitos mínimos da vaga desejada. Acompanhe as vagas disponíveis:

Assistente em Controladoria : necessário experiência na função e superior concluído em áreas relacionadas;

: necessário experiência na função e superior concluído em áreas relacionadas; Estagiário em Manutenção : cursando nível superior em áreas relacionadas;

: cursando nível superior em áreas relacionadas; Assistente de Diretoria : conhecimentos em Pacote Office e experiência na função;

: conhecimentos em Pacote Office e experiência na função; Programador de Manutenção Júnior : experiência em programação, superior concluído em áreas relacionadas e controle de manutenção;

: experiência em programação, superior concluído em áreas relacionadas e controle de manutenção; Assistente de Designer Gráfico: superior completo, domínio no pacote office, Photoshop, coreldraw, indesign e illustrator.

Como se inscrever

Para concorrer a uma das ocupações oferecidas pela Super Globo, os profissionais deverão atender todas as mínimas exigências da função e área que pretendem trabalhar. Todas as informações e a ficha cadastral podem ser encontradas através do site de inscrição.

A companhia oferece aos recrutados uma série de benefícios, que incluem plano médico, auxílio farmácia, vale alimentação, transporte, seguro de vida, vale refeição e plano odontológico.

