Supermix divulga mais de 25 vagas de emprego; veja os cargos

A Supermix, uma das maiores redes de fabricação de concreto, está selecionando novos colaboradores. Serão mais de 25 oportunidades de trabalho, com empregos exclusivos para PCDs. Confira quais cargos estão disponíveis e como concorrer.

Supermix anunciou oportunidades de trabalho

A Supermix Concreto, referência na construção civil, é líder no comércio de concretos no país, com cerca de 120 filiais. A empresa se destaca por trazer soluções inovadores e com base em evolução.

Veja quais ocupações serão selecionadas no novo processo seletivo:

Mecânico especialista em Equipamento (Mossoró);

Motorista para Betoneira (Extrema);

Gerente na área de Filial (Passo Fundo);

Laboratorista – Cargo Exclusivo para PCD (Atibaia);

Advogado na área Tributária (Belo Horizonte);

Estagiário em Advocacia (Belo Horizonte);

Técnico em Consultoria na área Comercial (Maceió);

Operador na área de Central do Concreto (Jundiaí);

Ajudante na área de Pátio – Cargo Exclusivo para PCD (Atibaia);

Programador na área Logística (Cuiabá);

Estagiário Administrativo (Belo Horizonte);

Auxiliar para Serviços Gerais – Cargo Exclusivo para PCD (Natal);

Auxiliar na área Administrativa – Cargo Exclusivo para PCD (Belo Horizonte);

Comprador (Curitiba);

Auxiliar na área Administrativa (Tramandaí);

Auxiliar na área Administrativa – Vaga Exclusivo para PCD (Mogi-Guaçu);

Assistente na área Administrativa – Vaga Exclusiva para PCD (São Vicente).

Como se candidatar

Ao desejar aplicar candidatura em uma das vagas na Supermix, o profissional terá que se inscrever na página do participante. No site, há todas as instruções de candidatura, bem como informações relevantes sobre o cargo.

