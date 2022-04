Suspeito acusado de roubar instituição beneficente é preso em Nazaré

Foto: Reprodução/TV Bahia



O homem suspeito de ter arrombado a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), na última quinta-feira (31), foi preso em flagrante no bairro de Nazaré. De acordo com informações da TV Bahia e da Polícia Militar, o criminoso, de identidade não revelada, foi encontrado nesta sexta (1º) cometendo um crime semelhante ao do instituto. Desta vez, o suspeito atacava uma escola municipal da região.

De acordo com a PM, objetos roubados da escola foram recuperados. Já os itens da instituição, até a última atualização desta reportagem, estavam desaparecidos.

A IBCM foi invadida através de uma janela do último andar do prédio. As câmeras de segurança estavam desligadas, porém o alarme foi acionado no momento do crime. Foram levados computadores, notebooks, alimentos e todo o sistema de alarme. O prejuízo alcança a quantia de R$ 8 mil. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O suspeito está à disposição da Justiça.

A IBCM atua em Salvador desde 1989, auxiliando famílias e pacientes portadores do vírus HIV/AIDS.