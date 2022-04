Suspeito de aplicar golpes em mulheres na Bahia é preso em Sergipe

Foto: Reprodução / TV Sergipe

Um homem conhecido como ‘estelionatário do amor’ foi preso em Aracaju, nesta sexta-feira (22), por equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). Ele é suspeito de aplicar golpes em mulheres de Sergipe, Bahia e Paraíba. De acordo com informações do G1 Sergipe, o delegado Hilton Duarte informou que o homem costumava enganar mulheres se apresentando como italiano e sempre buscando informações sobre a vida financeira das vítimas, com o objetivo de aplicar golpes.

Os crimes que motivaram a detenção do suspeito ocorreram nos anos de 2011 e 2012, nas respectivas cidades de João Pessoa (PB) e Paulo Afonso (BA), de onde partiram as representações dos mandados de prisão. O homem já foi condenado pelo Poder Judiciário da Paraíba. Em 2015, o mesmo homem já havia sido preso pelo crime em Sergipe, onde enganou três vítimas também se identificando como italiano.

Ainda de acordo com apurações, uma das vítimas, percebeu a tática utilizada pelo estelionatário, alegou possuir problemas financeiros, e isto fez com que ele desaparecesse. Uma outra vítima, da cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE), chegou a vender a própria residência e entregar o dinheiro para o homem, que desapareceu na sequência.