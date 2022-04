Suspeito de matar personal trainer baiano no Paraná se apresenta à polícia

Foto: Reprodução

O suspeito de matar a tiros o personal trainer baiano Ronaldo Santos se apresentou à Polícia Civil na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, nesta quarta-feira (13). A informação foi passada ao g1 Paraná pela Polícia Civil.

Na segunda-feira (11), o portal havia divulgado, também com base em informações da polícia, que o homem havia se entregado. No entanto, a polícia voltou atrás e informou que o que tinha acontecido foi que o advogado do suspeito havia entregado a arma usada no crime.

De acordo com as informações passadas ao g1 pela polícia nesta quarta-feira, ao se apresentar em Colombo o homem estava junto dos advogados e foi interrogado, mas optou por falar apenas ao longo do processo.

A polícia afirmou também que o suspeito foi liberado após ser ouvido por não estar em situação de flagrante. As investigações do caso continuam.

O personal Ronaldo Santos, de 40 anos, foi morto na madrugada do dia 7 de abril, ao sair de uma academia no bairro Campo Pequeno, em Colombo, onde trabalhava.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Santos trabalhava na academia e, pouco depois da meia-noite, foi abordado por duas pessoas que chegaram em um carro de cor preta e atiraram contra ele. O personal, conforme a polícia, foi baleado e tentou fugir, porém morreu no local.

