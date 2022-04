Suspeito de tráfico morre após confronto com PMs no interior da BA, diz SSP

Foto: Divulgação/SSP-BA

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após trocar tiros com policiais militares nesta terça-feira (19), na cidade de São Gonçalo dos Campos, a 115 km de Salvador.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o confronto começou depois que agentes das Rondas Especiais (Rondesp Leste) receberam denúncias de que havia três homens armados em uma localidade conhecida como Mercês.

Os militares foram até o local indicado e flagraram os suspeitos, que, segundo a SSP-BA, atiraram contra as equipes e tentaram fugir. Em seguida, eles foram localizados em um matagal e dispararam novamente.

Foi no confronto que, conforme a SSP-BA, um dos homens foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Os outros conseguiram fugir.

Após a ação, de acordo com a SSP-BA, foram localizados e apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 380, 272 porções de maconha, além de um caderno com anotações do tráfico de drogas.

Os materiais foram levados para a Central de Flagrantes de Feira de Santana, que fica na mesma região e foi onde a ocorrência foi registrada.

