Suspeito morre em confronto após roubo, perseguição, invasão e acidente em Salvador

Foto: Reprodução/g1

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu durante uma troca de tiros com policiais civis na noite de quinta-feira (22), após roubar um carro, ser perseguido, invadir um condomínio e bater o veículo em outros dois que estavam estacionados na propriedade, em Salvador.

De acordo com informações divulgadas nesta sexta (22) pela Polícia Civil da Bahia, o caso aconteceu em um trecho da Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos. O homem foi identificado como Tiago da Silva Santos, conhecido como “Pretinho”.

Segundo a polícia, a ação foi deflagrada por agentes da Operação Visão, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), depois de receberem denúncias sobre o roubo do carro em um condomínio diferente do que foi invadido pelo suspeito na perseguição.

A polícia diz que depois que os policiais encontraram o carro sendo dirigido pelo homem, houve a perseguição e o suspeito atirou. Os policiais revidaram e, durante a situação, ele acabou invadindo o condomínio.

Conforme a polícia, após ser baleado, o suspeito chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o homem, a polícia fala que foi apreendido um revólver calibre 38 com munições deflagradas, além do carro roubado.

“Ele é apontado por ter uma importante atuação no tráfico de drogas, na localidade da Baixa Fria, da Boca do Rio. Ainda ontem havia ordenado o incêndio a ônibus coletivos, naquele bairro, após uma ação da PM naquele local”, detalhou o coordenador da Operação Visão, delegado Thiago Almeida.

Ainda de acordo com a polícia, Tiago da Silva também tinha passagens por crimes de lesão corporal, roubo de veículos e porte ilegal de arma de fogo.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Leia mais sobre Brasil em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias