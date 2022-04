Suspeitos de roubar restaurantes de Salvador são presos em flagrante

Foto: Haeckel Dias/Ascom-PC

Dois suspeitos, envolvidos nos roubos que aconteceram na madrugada da terça-feira (5) em restaurantes dos bairros do Imbuí e Itaigara, foram presos em flagrante cometendo novas ações criminosas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), como as investigações dos roubos estavam adiantadas, foi imediata a identificação dos homens.

A dupla foi autuada por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da DRFRV, ainda na terça. Eles roubaram um motorista de transporte por aplicativo. Um terceiro envolvido nos assaltos aos restaurantes também foi identificado e está sendo procurado.

O diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas, detalhou como foi a localização dos envolvidos nos assaltos aos restaurantes: “Estávamos nos preparando na DRFRV para sairmos na busca destes criminosos, uma vez que já possuíamos as suas qualificações, quando um dos investigadores da unidade especializada os identificou”.

Ainda de acordo com o diretor do DCCP, todos terão os mandados de prisão preventiva solicitados à Justiça. “Eles também são suspeitos de assaltos ocorridos em restaurantes localizados em outros bairros de Salvador. Suas possíveis participações nestes e outros crimes estão sendo investigadas”, afirmou Arthur Gallas.

