Tá acabando! Relembre cinco momentos marcantes do BBB 22

Nas mais de duas décadas do reality show, nunca tivemos tanta coisa em uma só edição como no BBB 22. Foi casa de vidro, participante sendo expulso, desistindo de uma hora para outra, paredão falso e muito mais. Haja emoção, não é mesmo?

O BBB 22 termina nesta terça-feira (24) e já deixa saudades. Sabendo disso, nós, do Portal iBahia, preparamos uma lista com os acontecimentos mais marcantes da edição para você relembrar. Confira abaixo:



1. Surpreendeu a todos: desistência de Thiago Abravanel

Foto: reprodução/TV Globo



Thiago Abravanel fazia parte dos integrantes do BBB 22 que eram “contra o jogo” e defendia uma convivência pacífica entre os brothers. No entanto, as coisas mudaram quando o neto de Silvio Santos se deu conta de que era uma opção de voto da casa, o que o deixou bastante magoado

Como se não bastasse, o influenciador não foi escolhido durante uma formação de duplas para uma prova de liderança e ficou sem disputá-la. Se sentindo sozinho e pressionado no jogo, sem nem avisar a ninguém, o artista apertou o botão da desistência no dia 27 de fevereiro e surpreendeu os demais participantes.



2. “Bora, eu e você no paredão”: rivalidade entre Jade e Arthur

Foto: reprodução/TV Globo

O conflito de Jade Picon e Arthur Aguiar marcou a edição. Os dois, que entraram juntos na casa após cumprirem o isolamento da Covid-19, eram até então aliados no jogo. Porém, a modelo ficou bastante chateada após não receber “parabéns” do brother após conquistar a liderança.

Sem aviso prévio, a irmã de Leo Picon mandou o ator para o paredão. E assim fez na semana seguinte, quando também era líder. Os dois então declararam uma “guerra”, que só teve fim na sétima semana, quando a influenciadora atendeu o big fone e caiu no paredão, com direito a puxar alguém.

O paredão entre os dois foi o segundo mais votado da história do reality. Quem levou a pior foi Jade, que recebeu 84,93% dos votos.

3. Expulsão de Maria

Foto: reprodução/TV Globo

Maria era daquelas que não levava desaforo para casa. A cantora, que não media esforços ao se posicionar no jogo da discórdia, acabou passando do ponto na dinâmica que ocorreu no dia 13 de fevereiro, quando bateu com o balde na cabeça de Natália Deodato.

A jovem chegou até a pedir desculpas à designer de unhas. Mas, no dia seguinte, foi chamada ao confessionário e expulsa do programa.

4. Chame gente! A casa de vidro

Foto: reprodução/TV Globo

Os telespectadores mandam, a produção obedece. Com as queixas frequentes de pouca movimentação no jogo, outros dois participantes ganharam a chance de fazer parte do elenco: Larissa e Gustavo.

Pouco após a eliminação de Rodrigo, os dois foram colocados dentro de um compartimento de vidro no jardim da casa. O público deveria votar se deveriam ou não entrar na casa. A modelo e o bacharel em direito receberam o “sim” dos telespectadores. Porém, Larissa não durou muito no jogo e foi eliminada duas semanas depois. Já Gustavo chegou no Top 5.

5. Ele voltou! Paredão falso de Arthur Aguiar

Foto: reprodução/TV Globo

Já na reta final, aconteceu o que os integrantes do BBB 22 não esperavam: um paredão falso. Em disputa contra Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo, Arthur foi o escolhido pelo público para ir a um compartimento secreto.

No cômodo, além da chance de poder acompanhar o que acontecia na casa, o músico também ganhou o poder de interferir em algumas funções da casa, como cortar a água e mandar todo mundo para a xepa.

O retorno de Arthur entrou para a história do reality. Vestido de coelhinho da páscoa, ele distribuiu ovos para os integrantes da casa, até retirar a fantasia e revelar o retorno.

